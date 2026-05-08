【モデルプレス＝2026/05/08】韓国ボーイズグループ・EVNNE（イブン）が8日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】「ボイプラ」出身グループメンバー、カメラ目線で「K」ポーズ◆EVNNE、5人体制初の「KCON」パフォーマンスで意識している部分について聞かれたパク・ハンビンは「ダンス・歌・表情全てに気を使っていますが、最近はさらにステージで