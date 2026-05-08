宿泊予約プラットフォーム「Airbnb」がHYBEと手を組み、韓国を訪れるK-POPファンに向けた宿泊支援を実施する。Airbnbは5月8日、HYBEとのコラボプロジェクトの実施を発表。【写真】SEVENTEENの中国メンが証明した“13人の絆”Weverseを通じて、SEVENTEEN公式ファンクラブ「CARAT」会員向けに宿泊予約割引クーポンを提供すると明らかにした。今回の特典は、6月20・21日の2日間、仁川（インチョン）で開催されるSEVENTEENデビュー10周