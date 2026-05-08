多くの業界で人手不足が問題となっていますが、バス業界では運転手の確保が課題となっています。さまざまな工夫で市民の足を維持していこうと試みる、バス業界の現場を取材しました。朝のJR東静岡駅。バスターミナルに入ってきたのは一風変わった長～いバス、その名も“連節バス”です。4月から、しずてつジャストラインがJR東静岡駅と静岡英和学院大学JR静岡駅と静岡大学を結ぶ2つの路線で運行を始めました。“連節バ