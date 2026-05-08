８日、宇宙貨物船「天舟１０号」を搭載し、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征７号遥１１」。 （文昌＝新華社配信／楊志遠）【新華社文昌5月8日】中国の宇宙貨物船「天舟10号」を搭載した運搬ロケット「長征7号遥11」が8日、海南省の文昌宇宙発射場にある発射エリアへの移動を終えた。打ち上げ施設と設備の状態は良好で、計画通り機能検査や合同テストなどを実施した後、近日中に時機を見て打ち上げる。中国有人宇宙プロジ