高崎市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的な課題について、予防段階から解決に至るまでを支えてくれる法律の専門家です。高崎市および周辺地域では、法律事務所のほか、弁護士会、市役所、法テラスといった公的機関でも、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談すれば、現状の整理ができたり、解決までの流れを見通しやすくなったりすることがメリットです。ただし