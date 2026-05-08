4人組ガールズグループBLACKPINKのLISAが設立した、アーティストマネジメント会社兼ブランド「LLOUD」より、『LLOUD POP-UP in Tokyo』コレクションのオンライン販売が8日スタートした。【写真】真っ赤なチークで！笑顔をみせるLISA本コレクションは、大盛況のうちに終了したポップアップイベント『LLOUD POP-UP in Tokyo』から登場したもの。日本初披露となったコレクションの数々を、b.stage上でオープンした日本限定オンラ