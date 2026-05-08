タレントのギャル曽根（40）が7日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜後10・00）に出演。家族について明かした。番組では、曽根が京都府舞鶴市の実家を訪問。プロの力を借りながら母・冨美子さんとともに物であふれた実家を片付けた。曽根家はシングルマザーだった冨美子さんと、姉、弟の4人家族。自身が大食いだと気付いたきっかけについて「初めて彼氏が家に来た時に、“ご飯食べていきなよ”ってお母さんが言って。