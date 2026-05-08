熊本県八代市の新庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件で逮捕された市議が、入札参加を見送る方向だった建設会社に「金額は交渉するから落札してほしい」と引き留め工作をしていたことが分かりました。八代市議の成松由紀夫容疑者（54）ら3人は、熊本地震で被災した市の庁舎立て替え工事をめぐり、前田建設工業側が落札できるよう働きかけた見返りに6000万円の賄賂を受け取った疑いが持たれています。その後の取材で、入札締め切りの