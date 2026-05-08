女優の高岡早紀（53）が8日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「友達のメガネがとても素敵で借りてみた」と書き出した高岡。太めの黒縁めがね姿をアップした。「どうかしら？」とファンに問いかけた。この投稿には「かなり美人」「お似合いです」「美人は何でも似合う」「超絶可愛いです」「キレキレの色っぽいお局様役はどうですか」「色気ダダ漏れ」などのコメントが寄せられた。