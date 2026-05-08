◇JABA九州大会予選リーグNTT西日本10―0エナジック（2026年5月8日北九州市民球場）NTT西日本が7回コールド勝ちし、予選リーグを1勝1敗とした。先発した2年目左腕・茨木篤哉投手（23）が6回を3安打無失点。9奪三振の好投を見せ、チームは決勝トーナメント進出に望みをつないだ。「2回のピンチで三振を取れたのが良かったです。1点でも取られたら展開的に分からなかったので、1点もやらない気持ちでした」試合の流