部活遠征中の男子高校生が死亡したマイクロバスの事故で、警察は8日、バスの運行会社に家宅捜索に入りました。逮捕された運転手やバスの手配をめぐって、会社側と高校側で主張が対立する事態になっています。短髪で真っすぐ前を見つめる、がっちりとした体格の男。過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者（68）です。若山容疑者は6日、福島・郡山市の磐越自動車道でマイクロバスを運転し、ガードレールなどに衝突。部活の