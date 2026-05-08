◇プロ野球セ・リーグ中日-巨人(8日、バンテリンドーム)巨人のスタメンが発表されました。9連戦を3勝6敗で終えた巨人は前回から外野手2人を変更し、2番に佐々木俊輔選手、7番に中山礼都選手を起用。中日先発・柳裕也投手に対して左打者を多く並べました。巨人の先発はウィットリー投手。前回は4月30日の広島戦で6回10奪三振無失点で自身に勝ち負けつかず。ここまで4試合1勝1敗防御率2.25としています。