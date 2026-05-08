広西チワン族自治区の南寧市動物園は5日、アジアゾウの赤ちゃんが誕生したことを明らかにした。これは同動物園がゾウの人工繁殖の分野において新たなブレークスルーを実現したことを意味している。アジアゾウは母子ともに健康な状態となっており、非干渉型ケア期間に入っている。中国新聞網が伝えた。中国で国家一級保護野生動物に指定されているアジアゾウは個体数が少なく、繁殖が極めて難しい動物だ。南寧市動物園・動物管理科