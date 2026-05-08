今年1月に運用が始まった倉敷市の防災危機管理センターで、初めての水害対応訓練が実施されました。 【写真を見る】「大雨による川の氾濫や土砂崩れなどが起きた想定で」今年1月に運用が始まった防災危機管理センターで初めての水害対応訓練【岡山・倉敷市】 （訓練音）「避難判断水位レベル3です。3．2メートルに達しました」 倉敷市の防災危機管理センターでの水害対応訓練は、今年から運用している