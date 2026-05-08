Image: Amazon 机の上の作業環境を改善しようと、いろいろなものを導入したのですが、そのなかでも地味に便利だったのがこちら。エレコムのクリップ式電源タップです。これを買う前は、タワー型の電源タップを机の上に置いていたのですが、なんだか邪魔に感じたのと、実際に使っているコンセントの口が2口くらいだったため、こちらに買い替えました。机の上がスッキリ