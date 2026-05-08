サンリオの人気キャラクター“シナモロール”をイメージしたスイーツビュッフェ「シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ『Cinnamoroll Summer Sky Trip』」が、7月1日（水）〜8月16日（日）の期間、大阪・大阪市にあるホテルニューオータニ 大阪のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」で開催される。【写真】キュートな特典付き！プラス1500円で楽しめるコラボドリンクも■お空の世界を表現したスイーツ今回開催さ