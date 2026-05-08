前代未聞の“内紛”が、スペイン名門を揺るがしている。練習中に衝突し、前代未聞の事件を起こしたフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの両MFに対して「可能な限り最大限の処分」が科される可能性があるという。クラブ専門メディア『Defensa Central』が伝えた。事の発端は、トップチームのトレーニング中に発生した激しい口論だった。スペイン紙『AS』によれば、バルベルデとチュアメニはプレー中に激しく言