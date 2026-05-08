グラビアアイドルの青山ひかる（32）らが8日、都内で毎年恒例の撮影会イベント「＃いなプーフォトフェス」の開催決定発表会に出席した。6月27日に千葉・稲毛海浜公園プールで行われるイベントで、ファンがグラビアアイドルたちの写真撮影を楽しむイベント。毎年参加している青山は「いろいろな水着を用意していくので、ぜひ楽しんで欲しい」と呼びかけた。他に真島なおみ（28）、由良ゆら（23）も出席。間もなく始まる夏に向