インドネシアの北マルク州北にあるドゥコノ山が5月8日に噴火した後、火山灰が立ち昇る様子が見える。写真はSNSから入手した/Jhon Frengki Manipa/Reuters（CNN）インドネシア・ハルマヘラ島で火山噴火が発生し、死者が出ている。地元当局は8日、行方不明になっている登山者20人を捜索する救助活動が進められていると明らかにした。北マルク州ハルマヘラ島にあるドゥコノ山が8日午前に噴火し、島の捜索救助関係者によると、シンガポ