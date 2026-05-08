スーパーのコメ販売平均価格推移農林水産省は8日、全国約千店舗のスーパーで4月27日〜5月3日に販売したコメ5キロの平均価格が前週に比べ46円安い3796円だったと発表した。値下がりは2週間連続。銘柄米の平均価格は88円安い3857円だった。ブレンド米や小売りのプライベートブランド（PB）商品は32円高い3600円だった。