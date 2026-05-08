お笑い芸人の村上ショージ（70）が8日、都内で報道陣の取材に応じ“恩人”明石家さんまとの思い出を語った。芸歴49年を振り返る中で、22歳で裏方として吉本興業に入ってほどなく、すでに大阪で人気者だったさんまに声を掛けられたエピソードを語った。「（さんまに）『ちょっとお茶行こうか』って。その一言は、今でも忘れてないなぁ。心斎橋の高級な、2階にある喫茶店に連れてってもらって。緊張したけど、それがいまだに一番（記