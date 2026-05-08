ソニーグループがこの日の取引終了後、１００％子会社ソニーセミコンダクタソリューションズが台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）＜TSM＞と次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結したと発表した。 同提携により、ソニーが過半数の株式を保有する合弁会社の設立を検討するとともに、熊本県合志市に新たに建設されたソニーの工場への開