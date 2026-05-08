5月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは345銘柄。東証終値比で上昇は146銘柄、下落は165銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は87銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは33銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は370円高と大幅高に買われている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率