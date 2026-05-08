米地元紙『シカゴ・サン・タイムズ』は7日（日本時間8日）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手の去就を取り上げ、本人のコメントも掲載した。「2年総額3400万ドル（当時のレートで約53億7000万円）」という短期契約のため、米メディアでは早くも新天地を巡る報道が活発化している。 ■「交渉はまだスタートしていない」 ここまでアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の15本に次ぐ、14本のアー