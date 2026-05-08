8日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、同チームの通訳スタッフである仲村英治が2026-27シーズンに選手としてフィンランドリーグでプレーすることを、クラブ公式SNSで発表した。 仲村は沖縄県の西原高校を卒業後、日本大学へ進学。2021年にアメリカへ留学すると、オレンジコーストカレッジやカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA