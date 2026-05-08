藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第3局は8日、石川県七尾市「のと楽」で2日目が指し継がれ、午後5時から30分間の夕食休憩に入った。指し手は96手まで進み、形勢は後手・藤井の優勢となっている。互角で進んだ午後3時のおやつ前。藤井が争点になっている4筋へ歩を打った。何の利きもない角の頭への打ち歩で、糸谷の銀に取らせることでその銀取りにさらに自陣桂を放った