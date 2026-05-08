◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト(8日、マツダスタジアム)広島との3連戦初戦、ヤクルトのスタメンが発表されました。野手は前回の試合から3選手を入れ替え。「7番・ファースト」で澤井廉選手が今季初のスタメン起用となり、田中陽翔選手が「9番・サード」で起用されました。先発バッテリーは高梨裕稔投手と、キャッチャー・古賀優大選手です。▽対する広島スタメン1(左)秋山翔吾2(二)菊池涼介3(三)小園海斗4(一)坂倉将吾5(右)野