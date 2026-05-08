ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルを獲得し、現役引退を表明している坂本花織選手がSNSで直筆メッセージを公開。この投稿に「りくりゅう」の三浦璃来選手も「いいね！」で反応しました。坂本選手は所属チームのインスタグラムを通じて直筆メッセージを公開。「皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました。嬉しい時も悔しい時も、変わらず寄り添っていただいたことに感謝しております」とファンへの感謝を伝えました