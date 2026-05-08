5月5日、ABEMAで配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演したお笑い芸人・中山功太が、“いじめられていた先輩芸人” の存在を暴露し、ネット上で大きな話題となっている。その一方で、同日にお笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘がYouTuber カノックスターのチャンネル『かの／カノックスター』で語った “嫌いな芸人” についても注目が集まっている。「中山さんは番組内で当該人物について、『いま、む