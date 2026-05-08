約200羽のインドくじゃくに出会える、長崎県川棚町の「大崎自然公園 くじゃく園」。広くて高さのあるドーム型ケージの中を、くじゃくたちがのびのびと飛び交い、青や緑に輝く羽で訪れる人々を魅了します。そんな「くじゃく園」で、ひときわ目を引く存在が誕生しました。色鮮やかなくじゃくとはまったく異なる、真っ白な“白くじゃく”です。(@kawatana_officialより引用)長崎県川棚町のInstagram公式アカウント「【公式】長崎県川