ぬいぐるみデザイナー・せこなお(@sekonao)さんが手掛ける「なつかない猫」は、反抗的なビジュなのに、なぜか気になるかわいい存在。昨年、カプセル自販機に登場したぬいぐるみが大きな話題となっていましたが、その第2弾が、5月27日に発売されることになりました!「なつかない猫 ぬいぐるみ2」発売日決定!. 5月27日(水)より順次発売予定です。. 今度の猫には柄がある!GW明けてバタバタしてたらきっとあっという間ね。お目当ての猫