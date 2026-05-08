ガシャポン「めじるしアクセサリー」シリーズに、キラキラの“クリスタル仕様”のサンリオキャラクターズが登場し、SNSで話題になっています。ガシャポン「サンリオキャラクターズ クリスタルめじるしアクセサリー」今回登場した「サンリオキャラクターズ クリスタルめじるしアクセサリー」は、全面にダイヤモンドカットが施された、キラキラ感満載のクリスタルめじるしアクセサリー。ラインアップは、「ポムポムプリン」「シナモ