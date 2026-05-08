大人気シリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』の最終シーズンが、6月26日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」の「スター」で全8話一挙独占配信される。最終シーズンは日本語吹替版も同時配信予定、旧シーズンの吹替版も順次追加されている。あわせて最終シーズンのキービジュアルも公開された。【動画】『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン3の予告本作は、『SHOGUN 将軍』を