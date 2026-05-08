メ～テレ（名古屋テレビ） キャンプを楽しむには絶好のシーズンに。愛知発のアウトドア用品の展示会が9日と10日に開催されます。どんな目玉アイテムが並ぶのでしょうか？会場を一足先に覗いてみました。 「暮らしと遊び」をテーマにしたアウトドアの大規模展示会「フィールドスタイル東京2026」。 これまでは愛知で開催され、前回(去年11月)は、2日間で約5万2000人が来場しました。 今年の舞