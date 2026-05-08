【スターバックス】では、フルーツ果肉と炭酸の組み合わせが爽やかな「新作ドリンク」を今年も販売。フルーツ果肉の味わい、炭酸の爽快感、シトラスのすっきりとした香りがクセになりそうな新作ドリンクは、少しずつ暑さが増してくるこれからのシーズンにぴったりです。昨年飲んだ人も、今年もう何度か飲んだ人も、またオーダーしたくなりそうなカスタムとあわせて紹介します。 公式提案のカ