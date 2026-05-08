岐阜県大垣市では、シカ用のワナにかかったツキノワグマ１頭が捕獲されました。 【写真を見る】住宅や中学校近くで｢ツキノワグマ｣捕獲 ワナが外れる危険性もあり銃で殺処分 オス･体長95センチ 目撃情報なし 岐阜･大垣市 クマが見つかったのは、大垣市赤坂町の山林です。 きょう午前6時45分ごろ、ワナの見回りをしていた市の捕獲隊員が、シカ用のワナにかかったツキノワグマを見つけました。 オス･体長は95センチ 周