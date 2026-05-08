〈あらすじ〉ある夜、ワヒド（ワヒド・モバシェリ）が勤める工房に、近くで事故に遭ったという男（エブラヒム・アジジ）が車の修理にやってくる。男が義足を引きずる音を聞いたワヒドは、その男がかつて刑務所で自分を酷い目に遭わせた看守エグバルだと気付く。我を忘れたワヒドは、男を拉致し、砂漠に生き埋めにしようとするが、男は「人違いだ！」と主張。身分証も別名だった。実はエグバルの顔を見たことがなかったワヒドは、