北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの母、早紀江さんらが、木原官房長官と面会しました。めぐみさんの母・横田早紀江さん（90）「長い年月、40年以上過ぎても助け出してあげることができない。必ず取り返していただきたいと願っております」横田めぐみさんの母・早紀江さんと、早紀江さんが住むマンションの住人による支援団体「あさがおの会」の森聡美代表が、拉致問題担当大臣を兼務する木原官房長官と面会しました。2人は2