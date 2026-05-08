シェルの現状を知るための取材会去る3月26日、週末にF1日本グランプリ決勝開催を控えた鈴鹿サーキットのホテルにて、シェル・ルブリカンツ・ジャパンが主催するメディア向けの『シェル・ヒリックス（HELIX）新商品発表会』と、シェル・グループが主催する『シェル・チャンピオンシップ・クラブ2025前夜祭』が行われ、筆者も参加することができた。【画像】F1日本GP開催直前の鈴鹿で『シェル・ヒリックス新商品発表会』と『シェル・