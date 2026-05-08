◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(8日、ロンドン)女子団体戦準々決勝、日本対ウクライナのオーダーが発表されました。試合はシングルスのみで行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。3選手が出場し、1・2番手として登場する選手は4試合目以降にも出場します。日本は橋本帆乃香選手(世界ランキング15位)、張本美和選手(同5位)、早田ひな選手(同11位)の3人を登録。1番手には橋本選手、2番手には張本選手、3番手に早田選手が入りました