5人乗り廉価ランドクルーザー！トヨタのスペイン法人は2026年4月14日、SUV「ランドクルーザー250」のラインナップを拡充し、新たなエントリーグレードの追加や仕様変更を実施したと発表しました。ランドクルーザーは、1951年に登場した通称トヨタ・ジープ（BJ型）をルーツとする、本格オフローダーです。頑丈なラダーフレーム構造を採用し、過酷な環境下でも確実に走破できる信頼性の高さから、世界中で高い評価を受けてきまし