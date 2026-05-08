倉悠貴、山下美月、風間俊介が主演を務めるドラマ『ある日彼女のパンティーが、』が、5月31日23時よりNHK総合で放送されることが決定した。 参考：恒松祐里×倉悠貴、初共演で感じた絶妙なバランス感大役担った『ガンニバル』を語り合う 本作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「創作テレビドラマ大賞」の第49回において、応募総数1056作品の中から大賞に選ばれた加藤予備による同名作を映像化したもの。まっすぐ