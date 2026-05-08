モンテディオ山形は、氣田亮真選手が右膝内側側副靭帯を損傷するけがをしたと発表しました。 氣田選手は、２０２６年５月６日に開催された、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１５節ザスパ群馬戦で、けがをしたということです。