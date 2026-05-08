去年８月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年生を車ではね、一審で実刑判決を受けたのち高等裁判所から控訴を棄却された男が期限までに上告しなかったことがわかりました。 【写真を見る】加速しノーブレーキで...酒田市の女子中学生意識不明事故はねた男は上告せず拘禁3年6か月の実刑判決確定（山形） これにより男の拘禁３年６か月の実刑判決が確定しました。拘禁３年６か月の実刑判決が確定したの