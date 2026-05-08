熊本地震の“復興のシンボル”として建設された八代市役所新庁舎の入札をめぐる汚職事件。逮捕された元力士で“市議会のドン”と呼ばれた議員らが建設会社に6000万円の賄賂を要求していたことがわかりました。きょう送検された熊本県八代市議の成松由紀夫容疑者（54）ら3人。八代市役所の新庁舎の入札をめぐって、東京の「前田建設工業」側に便宜を図った見返りに現金6000万円を受け取った疑いがもたれています。市庁舎は10年前の