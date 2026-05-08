北海道・三笠市で高齢者施設に入所する95歳の母親を連れ出し殺害した疑いで逮捕された息子が、母親を連れ出す際、施設に「正午までに戻る」と伝えていたことが分かりました。殺人の疑いで逮捕・送検されたのは、三笠市の無職・嘉島博光容疑者（68）です。嘉島容疑者は6日、車の中で母親の澄子さんの首を圧迫するなどして殺害した疑いが持たれています。事件前、容疑者は高齢者施設に入居する澄子さんを連れ出す際、施設側に「正午