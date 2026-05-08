トヨタ自動車の1年間の売上高が日本企業で初めて50兆円を突破しました。一方、中東情勢の影響などにより、今年度は減益を見込んでいます。トヨタが発表した去年4月から今年3月までのグループの決算は、売上高にあたる営業収益が50兆6849億円となりました。日本企業で初めて50兆円を超えて過去最高を更新しました。ハイブリッド車の需要が伸びたことが業績を押し上げました。一方、トランプ政権の関税政策の影響などで、最終利益は1