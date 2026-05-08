モデルでタレントのアンミカ（54）が8日までに自身のインスタグラムを更新。美女との3ショットを公開した。「先日、同じ事務所の9頭身の中条あやみちゃん、JWAVEでもお世話になった、佇まいと声が癒され落ち着く玄理ちゃんとご飯に行って参りましたよ」と書き出したアンミカ。「天真爛漫でクルクルと表情が変わるあやみちゃん、顔が小さすぎるので私の50センチ前に出てもらいました！笑」とつづって3ショットをアップした。