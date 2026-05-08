鉄鋼大手JFEホールディングスは8日の決算記者会見で、中東情勢の混乱が続けば、1カ月当たり100億円程度のコスト増になるとの試算を明らかにした。原材料の鉄鉱石を運搬する船舶の燃料費や、石油由来の塗料などの調達費増が響く形で、製品価格への転嫁を急ぐ考えも示した。同日公表した2027年3月期の連結業績予想では、純利益が前期比約2.1倍の1500億円になると見込んだが、中東情勢の影響が実際にどの程度及ぶかは「予測が困難