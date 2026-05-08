オーストラリア・シドニーで停泊する海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」（もがみ型）＝6日（共同）【シドニー共同】ニュージーランドのペンク国防相は7日、老朽化したフリゲート艦に代わる後継艦候補として、海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」（もがみ型）能力向上型を検討していると発表した。英国の31型フリゲート艦も候補。2027年末までに政府への提言をまとめる。FFMへの関心を示してきた段階から前進した格好。ペンク氏は声